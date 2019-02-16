Депардье приедет на форум в Крым

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Французский актер Жерар Депардье планирует посетить юбилейный Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Об этом сообщил РИА «Новости» сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

По его словам, артист получил соответствующее приглашение.

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Назаров уточнил, что Депардье планирует приехать на направление «гастрономический туризм». Он также добавил, что на форуме будут и другие известные люди. В частности, на мероприятие пригласили режиссера и музыканта Эмира Кустурицу, который имеет отношение к виноделию.

Ранее сообщалось, что Депардье поменял Мордовию на Сибирь.