Джей Джей Абрамс объявил о завершении съемок девятого эпизода «Звездных войн»

Американский режиссер Джей Джей Абрамс проинформировал о завершении съемок фильма «Звездные войны: Эпизод 9». Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

По его словам, ему кажется невероятным, что съемки завершились.

«Не представляю, как можно поблагодарить эту действительно волшебную команду и актеров», — заявил Абрамс.

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Он добавил, что «навсегда в долгу» перед всеми членами команды.

Ранее сообщалось, что находящийся в процессе производства сериал-спинофф «Мандалорец» будет напоминать оригинальную трилогию «Звездные войны».