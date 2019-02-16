Джей Джей Абрамс объявил о завершении съемок девятого эпизода «Звездных войн»
Американский режиссер Джей Джей Абрамс проинформировал о завершении съемок фильма «Звездные войны: Эпизод 9». Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
По его словам, ему кажется невероятным, что съемки завершились.
«Не представляю, как можно поблагодарить эту действительно волшебную команду и актеров», — заявил Абрамс.
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Он добавил, что «навсегда в долгу» перед всеми членами команды.
Ранее сообщалось, что находящийся в процессе производства сериал-спинофф «Мандалорец» будет напоминать оригинальную трилогию «Звездные войны».