Пельш отреагировал на скандальное отстранение Друзя

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Телеведущий Валдис Пельш отреагировал на решение Первого канала отстранить магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя от съемок в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Об этом сообщает RT.

По его словам, если руководство канала приняло такое решение, значит, у него были какие-то аргументы. При этом если Друзь заявил о том, что не он один виноват в случившемся, то у него тоже есть доводы.

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«Пускай разбираются компетентные стороны. Не исключено, что это станет темой для различных ток-шоу», — заключил Пельш.

Ранее сообщалось, что президент «Что? Где? Когда?» отреагировала на скандальное отстранение Друзя.

Редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. Друзь ответил, что редактор передачи сам настойчиво предлагал раскрыть правильные варианты перед съемками.