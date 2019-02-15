В шоу «Кто хочет стать миллионером?» отреагировали на отстранение Друзя и Бера

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Илья Кривицкий, генеральный директор телекомпании «Красный Квадрат», которая является производителем передачи «Кто хочет стать миллионером?», прокомментировал решение, принятое в отношении магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель Первого канала.

По его словам, Бер не имел права устраивать «следственные эксперименты», даже если они были продиктованы благими намерениями. Он добавил, что никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками игры вопросы и ответы.

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«Исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет», — отметил Кривицкий.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу и зрителей.

«Мы очень ценим профессиональные качества Ильи Бера, однако считаем правильным отстранить его от работы в программе на неопределенный срок», — заключил Кривицкий.

Ранее сообщалось, что Первый канал отстранил Друзя и Бера.

Редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. Друзь ответил, что редактор передачи сам настойчиво предлагал раскрыть правильные варианты перед съемками.