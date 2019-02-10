Лещенко обозвал Панина «шушерой»

Певец Лев Лещенко назвал «шушерой» актера Алексея Панина,который поглумился на полученной в 2002 году госнаградой, передает «Дни.24».

Панин написал в своем инстаграме, что стыдится награды, полученной в 2002 году из рук Владимира Путина за роль в фильме «Звезда».

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Лещенко резко отреагировал на сообщении и заявил, что Панин ему совершенно неинтересен.

В свою очередь Иосиф Пригожин посоветовал Алексею Панину вернуть награду и удалить свой пост.

Ранее Панин назвал россиян идиотами.