Явка на выборах в Венгрии побила рекорды предыдущих лет

На парламентских выборах в Венгрии явка избирателей бьет рекорды предыдущих лет, составив к 13:00 по местному времени (14:00 мск) 54,14%. Об этом сообщает Национальное избирательное бюро Венгрии (NVI).

Отмечается, что активность избирателей высокая, а явка превышает 50%, за исключением двух северо-восточных регионов страны. Самые высокие показатели отмечены в Будапеште и примыкающей к нему области Пешт. На прошлых парламентских выборах в 2022 году явка составила около 70%.

Парламентские выборы в Венгрии проходят 12 апреля. Главным соперником действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партии «Фидес» является лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» («Тиса») Петер Мадьяр.

С 7 по 8 апреля в Венгрию с официальным визитом приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что Вашингтон считает Орбана одним из немногих настоящих государственных деятелей Европы, которые могут взять на себя роль миротворца.

Ранее Орбан сделал заявление о своей победе на выборах.

 
