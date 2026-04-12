Украинские власти лгут об отсутствии денег в бюджете страны, чтобы вызвать сочувствие у Евросоюза и получить кредит на €90 млрд. Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Деньги у них есть. И немалые деньги. А такие заявления вбрасываются, конечно, как еще один из аргументов для того, чтобы вызвать сочувствие у руководителей европейских стран», — сказал он.

По мнению Сальдо, ЕС придумает, как обойти вето Венгрии, чтобы Украина получила кредит на €90 млрд.

В конце февраля Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется согласие всех 27 государств — членов Евросоюза, решение Будапешта фактически приостановило предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение кредита до тех пор, пока Украина, по его утверждению, препятствует транзиту нефти через «Дружбу».

Ранее в ЕС пообещали решить вопрос с блокировкой помощи Украине при переизбрании Орбана.