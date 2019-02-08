Шнуров посвятил стихи Сергею Юрскому

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение ушедшему из жизни народному артисту России Сергею Юрскому. Текст он опубликовал в инстаграме.

Музыкант отметил, что с уходом актера закончился «период Юрский».

«Ушел со сцены нашей русской // Последний крупный динозавр», — заключил Шнуров.

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Ранее стало известно, где похоронят Сергея Юрского.

Сергей Юрский умер в возрасте 83 лет утром 8 февраля. Ранее соболезнования в связи с кончиной Юрского его родным и близким выразил президент России Владимир Путин.