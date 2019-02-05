Mail опубликовала видео допроса Майкла Джексона по обвинению в педофилии
Газета Daily Mail опубликовала видео допроса поп-звезды Майкла Джексона по обвинениям в педофилии. Кадры размещены на сайте издания.
На записи видно, что музыкант иронично отвечает на вопросы, улыбается и не воспринимает происходящее всерьез.
Уточняется, что видео было снято 1 марта 1996 года.
Ранее сообщалось, что режиссер документального фильма «Покидая Неверлэнд» о Майкле Джексоне Дэн Рид отреагировал на заявление семьи музыкального исполнителя в связи с выходом картины.