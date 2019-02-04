В Мосгордуме согласились с Лозой по российскому подходу к «Евровидению»

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Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов высказался за отправку на музыкальный конкурс «Евровидение» исполнителей от России с песнями на русском языке. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее российский певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал подход России к «Евровидению», объяснив заказ песен у зарубежных композиторов существованием повсеместной системы «откатов».

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«Нужно больше продвигать свою культуру, которая сегодня у нас существуют <...> Я тоже за то, чтобы пели на русском», — сказал Герасимов.

При этом депутат отметил, что следует учитывать правила конкретного конкурса, где может быть разрешено исполнение песен только на английском языке.

Ранее Лоза выразил готовность написать песню для «Евровидения».