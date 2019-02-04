Деми Ловато удалилась из твиттера из-за шутки о рэпере
Американская актриса и певица Деми Ловато удалила свою учетную запись в твиттере после негативной реакции на ее твит, посвященному рэперу 21 Savage, сообщает The Independent.
В воскресенье, 3 февраля, Ловато написала в твиттере: «До сих пор мемы про 21 Savage были моими любимыми».
Затем она поделилась одним из мемов, посвященному 21 Savage, на котором была изображена рука, пишущая на бумаге пером при свечах, написав: «Вот как 21 Savage писал свои стихи».
Ее комментарий вызвал немедленную критику, в ответ на которую Ловато написала: «F*** твиттер. Вот почему я больше не буду писать твитты».
Она пояснила свои слова.
«К вашему сведению, я просто смеюсь (над мемами). Не факт, что кого-то депортируют», — написала Ловато.
Рэпер, настоящее имя которого Шайа Бин Авраам-Джозеф, находится под стражей и рискует быть депортированным после того, как власти заявили, что он является гражданином Великобритании, нелегально проживающим в США.
Ранее стало известно, что рэпер 21 Savage более 12 лет незаконно жил в США.