Собчак рассказала притчу после скандального эфира на Первом канале

Телеведущая Ксения Собчак в своем инстаграме опубликовала притчу о двух волках.

Публикацию она сделала после выхода на Первом канале интервью, в котором, помимо прочего, Собчак рассказала об отношениях с супругом, актером Максимом Виторганом.

В посте приводится мудрость, которую старый индеец рассказал своему внуку.

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«Внутри каждого человека идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло – зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь… Другой волк представляет добро – мир, любовь, надежду, любезность, истину, доброту, верность», — говорится в рассказе.

Когда внук спросил, какой волк побеждает, индеец ответил ему, что «всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь».

Ранее Собчак в эфире телепрограммы «Эксклюзив» на Первом канале намекнула, что использовала режиссера Константина Бологомолова для расставания со своим мужем Максимом Виторганом.