Чурикова назвала Децла символом поколения

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Российская телеведущая Яна Чурикова отреагировала на известие о смерти Кирилла Толмацкого (Децл).

Она отметила, что для многих Децл был «кусочком детства».

«Многие пишут, что кусочек их детства умер. Это и правда так», — сказала Чурикова телеканалу «Звезда».

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Она отметила, что Толмацкий стал символом своего поколения, а также серьезно менялся и развивался на протяжение своей карьеры.

Ранее о работе с Толмацким рассказал ведущий телеканала MTV Александр Анатольевич.

Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из Ижевских клубов.