«Делали уколы адреналина»: директор Децла рассказал, как врачи пытались спасти рэпера

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Павел Беленец, концертный директор российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), заявил, что врачи около получаса пытались спасти музыканта. Об этом он рассказал RT.

По его словам, Децл умер в кресел в гримерке от остановки сердца.

«Приехала скорая в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса», — сказал Беленец.

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Он добавил, что медицинские работники делали Децлу «уколы адреналина», однако это также не помогло спасти музыканта.

Ранее Беленец заявлял, что рэпер не жаловался на здоровье.

Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет, об этом стало известно утром в воскресенье, 3 февраля.