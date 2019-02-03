СК начал проверку после смерти Децла

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По факту смерти известного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, который выступал под творческим псевдонимом Децл, организована доследственная проверка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

«Назначена доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия, будет проведена судебно- медицинская экспертиза»,— подтвердила собеседница агентства.

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Ранее сообщалось, что музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем иснтаграме стихотворение, посвященное смерти Децла.

Культовый рэпер ушел из жизни в возрасте 35 лет. Это произошло после концерта в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.