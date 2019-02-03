«Вечеринка у Децела дома, собрался народ на поминки»: Шнур написал стихи на смерть Децла

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Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем иснтаграме стихотворение, посвященное смерти Децла.

В стихотворении говорится, что «музыка ритмом ведома» и «народ», «с пластинок сдувая пылинки» пришел на «поминки» к Децлу.

«Подтянулся район и вся школа.

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Кто-то снова и снова включал,Для себя, а не для протокола, «Мои слезы, моя печаль», — написал Шнуров.

Ранее ссорившийся с Децлом Баста высказался о смерти рэпера.

Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет. Предположительно, причиной смерти артиста стала остановка сердца.