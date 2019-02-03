«Вечеринка у Децела дома, собрался народ на поминки»: Шнур написал стихи на смерть Децла
Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем иснтаграме стихотворение, посвященное смерти Децла.
В стихотворении говорится, что «музыка ритмом ведома» и «народ», «с пластинок сдувая пылинки» пришел на «поминки» к Децлу.
«Подтянулся район и вся школа.
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Кто-то снова и снова включал,
Для себя, а не для протокола, «Мои слезы, моя печаль», — написал Шнуров.
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