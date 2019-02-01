Украденный пейзаж Куинджи вернулся в Третьяковку

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Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая была похищена с выставки 27 января, вернулась в Третьяковскую галерею. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя галереи.

«Мы очень рады, что картина вернется на выставку, и очень благодарны доверию Русского музея, с которым у нас много совместных проектов», — сообщил представитель музея.

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Он подчеркнул, что пейзаж Куинджи будет выставлен в новом месте, в котором люди смогут к нему «спокойно подойти». Он добавил, что теперь картину будут выставлять под стеклом и сигнализацией.

Ранее стало известно, что картина «Ай-Петри. Крым» пока не вернется в Русский музей, чьему собранию принадлежит.