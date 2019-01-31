Режиссер «Властелина колец» снимает документальный фильм о The Beatles

Режиссер Питер Джексон, который более всего известен по экранизации произведения Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец», работает над документальным фильмом об английской группе The Beatles. Об этом пишет Irish Independent.

По словам Джексона, в фильме будут использоваться видеоматериалы, снятые в студии в январе 1969 года — за несколько месяцев до распада группы. Ранее они не демонстрировались публично. Режиссер добавил, что в его распоряжении оказались около 55 часов студийных съемок и 140 часов аудио.

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Джексон утверждает, что эти видеоматериалы являются единственными съемками работы The Beatles в студии.

В конце прошлого года сообщалось, что участники The Beatles воссоединились на выступлении в Лондоне.