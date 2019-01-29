Долги заставили: похититель картины Куинджи объяснил свой поступок
Подозреваемый в краже из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи Денис Чуприков рассказал, зачем унес шедевр с выставки.
Ранее отрицавший свою причастность к преступлению мужчина признался в краже, сообщает «Коммерсант». По словам Чуприкова, он сделал этот шаг спонтанно из-за долгов.
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Чуприков также рассказал, что спрятал картину «Ай-Петри. Крым» в подвале строящегося коттеджа, где отвечал за подведение инженерных коммуникаций. Там полиция и нашла похищенное полотно.
Сейчас следствие устанавливает, совершил кражу Денис Чуприков в одиночку или преступление было заказным.
Ранее в МВД объяснили, почему похититель смог украсть картину Куинджи.