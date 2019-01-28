Похититель картины Куинджи «Крым» оказался автослесарем из Крыма

Подозреваемый в краже картины «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи Денис Чуприков родился в Феодосии, сообщает сайт mk.ru

Там он закончил курсы при лицее по специальности «технолог сварочных работ», а затем профессионально-технический лицей по специальности «слесарь». Чуприков до этого привлекался к административной ответственности. В Можайском районе Подмосковья он был замечен сотрудниками полиции в пьяном виде. От медосвидетельствования отказался, и на него составили два протокола на общую сумму штрафа 31 тыс. руб.

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В показаниях Чуприкова тогда говорилось, что он расстроился из-за эвакуации автомобиля, поссорился по телефону с женой и громко кричал матом.

Ранее стало известно, какое наказание грозит похитителю картины Куинджи.