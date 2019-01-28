«Законы не нарушаю»: похититель картины Куинджи заговорил

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Мужчина, которого задержали по подозрению в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», заявил о своей законопослушности.

Как передает ТАСС со ссылкой на видеозапись задержания мужчины, на вопрос оперативников о причинах его задержания мужчина отвечает: «Без понятия». «Я не совершаю преступлений, я законопослушный гражданин России. Я не нарушаю Конституцию РФ и законы», — утверждает он.

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Также мужчина сообщил, что никогда не привлекался к уголовной ответственности и ранее не был судим.

Ранее стало известно, что Третьяковская галерея снова открылась после похищения картины Куинджи.

Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена 27 января из Третьяковской галереи, где проходила выставка работ художника.