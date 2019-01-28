Третьяковка снова открылась после похищения картины Куинджи

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В Инженерный корпус Третьяковской галереи, откуда ранее похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», стали пускать организованные группы посетителей.

Понедельник — выходной в музеях, но из-за высокой востребованности экспозиции Куинджи Третьяковская галерея ранее приняла решение продлить часы работы выставки и открывать ее по понедельникам. Широкой аудитории, сообщает РИА «Новости», выставка откроется в 15:00, с 10:20 в галерею начали заходить группы пенсионеров.

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Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена 27 января из Третьяковской галереи, где проходила выставка работ художника.

Ранее источник рассказал о состоянии картины Кунджи после кражи.