Третьяковка снова открылась после похищения картины Куинджи
В Инженерный корпус Третьяковской галереи, откуда ранее похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», стали пускать организованные группы посетителей.
Понедельник — выходной в музеях, но из-за высокой востребованности экспозиции Куинджи Третьяковская галерея ранее приняла решение продлить часы работы выставки и открывать ее по понедельникам. Широкой аудитории, сообщает РИА «Новости», выставка откроется в 15:00, с 10:20 в галерею начали заходить группы пенсионеров.
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Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена 27 января из Третьяковской галереи, где проходила выставка работ художника.
Ранее источник рассказал о состоянии картины Кунджи после кражи.