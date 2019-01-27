Полиция назвала число похитителей картины Куинджи
Украсть картину «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи могли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, двое неизвестных сняли картину «Ай-Петри. Крым» со стены и скрылись. Не исключено, что это были сообщники.
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Также отмечается, что работники музея не обратили внимание на этих людей.
«С большой долей вероятности, картину вынесли за пределы музея. Полотно небольшое. Его размеры - 39 на 53 [см]», — добавили в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что посетителей Третьяковки обыскивают после пропажи картины.