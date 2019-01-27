Полиция назвала число похитителей картины Куинджи

__is_photorep_included12147085: 1

Украсть картину «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи могли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, двое неизвестных сняли картину «Ай-Петри. Крым» со стены и скрылись. Не исключено, что это были сообщники.

Реклама

Также отмечается, что работники музея не обратили внимание на этих людей.

«С большой долей вероятности, картину вынесли за пределы музея. Полотно небольшое. Его размеры - 39 на 53 [см]», — добавили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что посетителей Третьяковки обыскивают после пропажи картины.