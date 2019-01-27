Картину Куинджи украли из Третьяковской галереи

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В Третьяковской галерее пропала картина художника Архипа Куинджи, сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что неизвестный человек вынес из музея одну из картин. На месте происшествия работает полиция.

«Неизвестный украл из Третьяковской галереи картину А. И. Куинджи «Ай-Петри. Крым», --рассказал источник.

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В настоящее время полиция устанавливает причины происшествия и личность похитителя.

Также пропажу подтвердил директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

Ранее сообщалось, что вандал обезобразил картину Репина.