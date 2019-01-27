Претенденты на «Оскар» снялись в необычной фотосессии

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Актеры, претендующие на получение премии «Оскар», снялись в необычной фотосессии для 25-го ежегодного голливудского номера Vanity Fair. Снимки опубликованы сайте издания.

Помимо обычных фотографий, в материале есть и «движущиеся» картинки.

На снимках запечатлены Элизабет Дебики, Рами Малек, Чедвик Боузман и другие звезды.

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По мнению издания, в киноиндустрии наступила эпоха перемен. Это подтверждается тем, что у каждого представленного актера есть своя яркая история.

Ранее сообщалось, что «Оскар» обвинили в игнорировании женщин-режиссеров.