Претенденты на «Оскар» снялись в необычной фотосессии
Актеры, претендующие на получение премии «Оскар», снялись в необычной фотосессии для 25-го ежегодного голливудского номера Vanity Fair. Снимки опубликованы сайте издания.
Помимо обычных фотографий, в материале есть и «движущиеся» картинки.
На снимках запечатлены Элизабет Дебики, Рами Малек, Чедвик Боузман и другие звезды.
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По мнению издания, в киноиндустрии наступила эпоха перемен. Это подтверждается тем, что у каждого представленного актера есть своя яркая история.
Ранее сообщалось, что «Оскар» обвинили в игнорировании женщин-режиссеров.