Mirror: Майкла Джексона обвинил в домогательствах еще один мужчина

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После выхода документального фильма «Покидая Неверлэнд», в котором поп-звезду Майкла Джексона обвиняют в изнасилованиях, еще один мужчина выступил с заявлением. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Майкл Джейкобс-Хэйген утверждает, что певец совершал с ним неподобающие действия, когда ему было 14 лет. Уточняется, что мужчина познакомился с ним во время поездки в Диснейлэнд.

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По его словам, они приехали в номер отеля, где Джексон уложил его с собой в постель, обнял и спросил, любит ли он его, и хочет ли встретиться ли с ним снова. После они виделись какое-то время.

Мужчина подчеркнул, что лишь сейчас понимает, насколько ужасными были эти события. Он добавил, что это отразилось на его психике, и заставляло его чувствовать стыд.

Ранее сообщалось, что в Фонде Майкла Джексона осудили фильм об изнасилованиях.