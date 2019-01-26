НТВ: устраивая скандал, Собчак заранее знала о вопросах про драку Виторгана

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Российская телеведущая Ксения Собчак, которая 26 января устроила скандал в гримерке телеканала НТВ, была осведомлена о темах, которые с ней планировали обсудить в программе «Центральное телевидение». Об этом говорится в заявлении на сайте НТВ.

Ранее Собчак заявила, что телеканал пригласил ее на интервью по вопросу Украины, однако в студии оказалось, что сюжет намерены делать про драку между ее мужем Максимом Виторганом и театральным режиссером Константином Богомоловым. Именно этим, по ее словам, был вызван ее уход со съемок сюжета для НТВ.

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По версии телеканала, Собчак знала запланированные темы интервью. В подтверждение НТВ опубликовал на своем сайте скриншоты переписки продюсеров и телеведущей.

Ранее сообщалось, что Виторган якобы устроил ссору с Богомоловым в одной из столичных кофеен и пригласил его поговорить на улице. Затем режиссер вернулся в помещение с разбитым носом.