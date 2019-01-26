Стал известен сценарист сиквела «Детектива Пикачу»

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Создатели фильма «Покемон. Детектив Пикачу» уже приступили к работе над продолжением картины о самом известном покемоне. Об этом сообщает The Hollywood Repoter.

По информации издания, написание сценария сиквела поручили Орену Узилу, который ранее работал над фильмами «Супергерл», «Соник в кино», «Мачо и ботан 2», «Озеро Шиммер» и другими.

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Как отмечается, тот факт, что создатели картины начали работать над продолжением «Детектива Пикачу» за три месяца до релиза, свидетельствует об уверенности авторов в успехе.

Выход «Детектива Пикачу» в широкий прокат в России запланирован на 16 мая 2019 года

Ранее сообщалось, что Пикачу заговорил голосом Райана Рейнольдса в трейлере нового фильма о покемонах.