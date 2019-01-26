Чубайсу вручили театральную премию

Главе Роснано Анатолию Чубайсу передали в дар театральную премию «Золотая маска», сообщает РИА «Новости».

Награду передали без гравировки во время торжественного вечера, посвященного открытию исторического здания театра «Школа современной пьесы».

В ходе аукциона присутствующим предложили приобрести ценные для театра предметы.Аукционистом выступил телеведущий Леонид Якубович. Одним из лотов стала «Золотая маска» без гравировки за символическую цену «три копейки без сдачи». Такой суммы в зале ни у кого не нашлось, и Якубович предложил передать маску тому, кто помогал театру.

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Были названы мэр Москвы Сергей Собянин и «большой друг театра» Анатолий Чубайс, который присутствовал в зале. Маску под аплодисменты передали ему.

На аукционе были проданы также туфли актрисы Любови Полищук из спектакля «Пришел мужчина к женщине» и другой реквизит.

Ранее российский продюсер и музыкант Максим Фадеев прокомментировал спор главы Роснано Анатолия Чубайса и официального представителя МИД России Марии Захаровой.