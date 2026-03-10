Размер шрифта
Песня Билана завирусилась среди греков

«СтарХит»: хит Билана стал популярным в греческом TikTok
Журнал «Москвичка»

Песня Димы Билана «Never let you go» приобрела популярность в греческом TikTok. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По данным издания, европейки снимают ролики под хит Билана и пишут восторженные отзывы артисту. Певец признался, что оказался тронут новой волной популярности его старого хита.

«Для меня это не просто очередная волна внимания к старому треку. Это что-то гораздо большее. Это про память. Про эмоцию, которая однажды была прожита очень сильно и, оказывается, никуда не исчезла. Особенно трогательно видеть это именно сейчас. Когда музыка из той эпохи снова находит отклик, снова живет, снова становится частью чьего-то настроения, чьих-то воспоминаний, чьей-то сегодняшней истории», — поделился музыкант.

Билан исполнил трек «Never Let You Go» на конкурсе «Евровидение» в 2006 году. Артист представлял Россию и занял второе место.

В феврале Дима Билан признался, что «природный адреналин» помогает ему в восстановлении голоса. Музыкант подчеркнул, что у каждого артиста свой способ привести свой голос в норму. Он рассказал, что ему помогают врач-фониатр и промывание связок физраствором.

Ранее Билан рассказал, как ему удается выглядеть молодо.

 
