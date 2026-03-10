Размер шрифта
В перекрытый Ираном Ормузский пролив направился караван судов

Marinetraffic: танкеры с нефтью и сухогрузы направились в Ормузский пролив
Reuters

Караван судов направился в Ормузский пролив. Об этом свидетельствуют данные с портала Marinetraffic.

Согласно представленной информации, к проливу направились нефтяные танкеры Neon, Elite, Genesis Alpha, а также сухогрузы. Судна движутся со скоростью 9,5-10 узлов в час.

Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану.

9 марта в США заявили, что американские военные нанесут по Ирану в 20 раз более сильный удар, чем ранее, если Тегеран остановит поставки нефти через Ормузский пролив.

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. По данным CNN, это застало администрацию Трампа врасплох.

Ранее в США спрогнозировали цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана.

 
