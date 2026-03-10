Эксперт оценил слова Трампа о возможной отмене нефтяных санкций против РФ

Заявление президента США Дональда Трампа о планах смягчить санкции против энергетического сектора России связано с его стремлением снять панику на бирже и любой ценой сбить цены на нефть. Он хочет успокоить игроков тем, что имеет план действий, однако в реальности ждать ослабления рестрикций не стоит, заявил НСН эксперт Финуниверситета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он напомнил, что в понедельник паника игроков довела цены на нефть с $90 до $120, а в США стоимость топлива напрямую зависит от котировок – на этом фоне бензин и дизель уже подорожал на 18%. Это может негативно отразиться на репутации президента перед выборами в Конгресс.

«На таком фоне Трамп готов сделать все, что угодно, чтобы сбить цены, — пояснил аналитик. — Он обещает и защиту судов, которые идут через Ормузский пролив и дополнительное предложение: делиться друг с другом нефтью через G7 и Международное энергетическое агентство».

По мнению Юшкова, Трамп хочет, чтобы трейдеры, поверив в рост предложения, начали активно распродавать контракты, что позволит снизить цены. При этом на самом деле никакого ослабления или отмены санкций не будет, так как это не поможет нарстить объемы поставок на международном рынке.

Идею иранских властей пропускать нефтяные танкеры только за плату эксперт назвал нереализуемым, отметив, что согласие на это предложение нужно только для возобновления диалога. Это, в свою очередь, может послужить толком для снятия ограничений, в ответ на что Тегеран уже спокойно мог бы открыть пролив. Просто так открывать проход для кого-то Ирану смысла нет, так как он стремится снизить предложение на рынке, объяснил специалист.

«США страдают не от отсутствия поставок куда-то, а поскольку в мире стало меньше нефти, и цена растет. В этом стратегия Ирана — нет смысла открывать проход кому-то», — заключил Юшков.

Напомним, после заявления Трампа о планах смягчить санкции в Вашингтоне начали обсуждать возможность ослабления ограничений, в том числе в отношении российской нефти. На этом фоне Владимир Путин заявил о готовности наращивать поставки нефти и газа в Европу при наличии сигнала от партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Кремле ранее рассказали, обсуждали ли Путин и Трамп снятие американских санкций с России.