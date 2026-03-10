Стало известно, как количество детей влияет на продолжительность жизни

Рождение слишком большого числа детей или полное отсутствие детей может быть связано с более короткой продолжительностью жизни и ускоренным биологическим старением. К такому выводу пришли исследователи из Хельсинкского университета. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Ученые подчеркнули, что результаты не следует воспринимать как рекомендации для личных решений о детях. Исследование показывает лишь статистическую связь на уровне популяции и может быть связано с эволюционными механизмами.

В частности, авторы рассматрели так называемую «теорию расходуемого тела». Согласно этой концепции в Эволюционная биология, у организма ограничены ресурсы — энергия и время. Чем больше ресурсов тратится на размножение, тем меньше остается на восстановление и поддержание организма.

«С точки зрения эволюционной биологии у организмов ограниченные ресурсы — такие как энергия и время. Если значительная их часть расходуется на размножение, меньше остается на поддержание и восстановление организма, что может сокращать продолжительность жизни», — объяснила биолог Микаэла Хукканен.

В исследовании проанализировали данные 14 836 женщин-близнецов. Использование близнецовой выборки позволило частично исключить влияние генетических факторов. Кроме того, у подгруппы из 1054 участниц ученые изучили биологические маркеры старения.

Участниц разделили на семь групп в зависимости от числа детей и возраста, в котором они рожали.

Результаты показали, что худшие показатели биологического старения и более высокий риск смертности наблюдались у двух групп — у женщин без детей и у женщин с самым большим числом детей (в среднем около 6,8).

Наиболее благоприятные показатели оказались у женщин со средним числом детей — примерно два или три. Кроме того, наилучшие показатели здоровья наблюдались у тех, кто рожали в возрасте примерно от 24 до 38 лет.

Исследователи также заметили, что раннее материнство иногда связано с более быстрым биологическим старением. Однако после учета факторов образа жизни — например, употребления алкоголя или индекса массы тела — эта связь почти исчезала.

«Человек, чей биологический возраст превышает календарный, имеет более высокий риск смерти. Наши результаты показывают, что жизненные решения могут оставлять долгосрочный биологический след, который можно обнаружить задолго до старости», — отметила эпигенетик Миина Олликайнен.

При этом ученые признали, что выявленная связь не означает прямой причинно-следственной зависимости. Например, на результаты могли повлиять неучтенные факторы, такие как хронические заболевания, которые одновременно могут влиять и на здоровье, и на вероятность иметь детей.

