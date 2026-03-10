«Это возмутительно»: жена Бари Алибасова обвинила невестку продюсера во лжи

Жена Бари Алибасова Елена Калинина уличила супругу Бари Алибасова-младшего во лжи. Она рассказала «Газете.Ru», что невестка музыканта постоянно видится с дочерью, а в избиение она не верит.

По словам жены Алибасова, на данный момент сын продюсера живет в их квартире. Калинина отметила, что Алибасов-младший не поднял бы руку на женщину.

«Нет, он так бы не поступил со своей женой. Мне уже прислали и рассказали об этом. Но дело в том, что Бари сейчас живет у нас, в квартире Бари Каримовича. Вчера у нас была съемка, мы ее ждали. И она (жена Бари Алибасова-младшего – прим. «Газета.Ru») приходит к нам через день. То, что она обманывает, конечно, не делает ей чести. Я не присутствовала при том, как они там разбирались. Они молодые люди, то ругаются, то мирятся. Наш главный приоритет — это маленький ребенок, который находится в нашем доме. Важно, чтобы ему было комфортно», — заявила Калинина.

Жена продюсера утверждает, что дочь у Арины никто не отнимал. Она подчеркнула, что сама не планирует разговаривать с невесткой Бари Алибасова.

«Конечно, она видится с дочерью. У меня есть ее номер телефона, но я не хочу звонить и разбираться. Мне просто обидно. Дочь она давно не видела? Все, она забыла? Склероз? Как так-то? Это возмутительно», — поделилась супруга Алибасова.

Десятая жена Бари Алибасова-младшего заявила, что муж избил ее и отнял дочь. Арина рассказала, что муж не пустил ее на день рождения ребенка. На данный момент супруги проходят через бракоразводный процесс.

Ранее жена Алибасова ответила на слухи о его проблемах со здоровьем.