Муж Скабеевой назвал «рогулем» напавшего на нее украинца

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Супруг российской журналистки Ольги Скабеевой и ведущий передачи «60 минут» Евгений Попов прокомментировал нападение на нее в ПАСЕ. Свое мнение об этом он написал на фейсбуке.

По его словам, в этой истории многие «сошли с орбиты адекватности».

«На мой взгляд, это серьезное правонарушение, серьезный инцидент. Мы конечно же обратили на это внимание ПАСЕ», — отметил Попов.

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Он подчеркнул, что по отношению к Скабеевой было применено насилие, и этот факт вызывает опасение.

«То есть, эти рогули меня в меньшей степени интересуют, нежели Парламентская ассамблея совета Европы, которая, на мой взгляд, должна, обязана дать оценку произошедшему», — заключил Попов.

Рогуль — жаргонизм, использующийся на территории Украины для обозначения малокультурных, вульгарных людей, неспособных воспринять городскую культуру.

Ранее сообщалось, что толкнувший Скабееву журналист отказался извиняться.