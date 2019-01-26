Муж Скабеевой назвал «рогулем» напавшего на нее украинца
Супруг российской журналистки Ольги Скабеевой и ведущий передачи «60 минут» Евгений Попов прокомментировал нападение на нее в ПАСЕ. Свое мнение об этом он написал на фейсбуке.
По его словам, в этой истории многие «сошли с орбиты адекватности».
«На мой взгляд, это серьезное правонарушение, серьезный инцидент. Мы конечно же обратили на это внимание ПАСЕ», — отметил Попов.
Он подчеркнул, что по отношению к Скабеевой было применено насилие, и этот факт вызывает опасение.
«То есть, эти рогули меня в меньшей степени интересуют, нежели Парламентская ассамблея совета Европы, которая, на мой взгляд, должна, обязана дать оценку произошедшему», — заключил Попов.
Рогуль — жаргонизм, использующийся на территории Украины для обозначения малокультурных, вульгарных людей, неспособных воспринять городскую культуру.
Ранее сообщалось, что толкнувший Скабееву журналист отказался извиняться.