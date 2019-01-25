Фадеев вмешался в конфликт Захаровой и Чубайса

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Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев прокомментировал спор главы Роснано Анатолия Чубайса и официального представителя МИД России Марии Захаровой. Свое мнение он записал на видео и выложил его в инстаграме.

Он подчеркнул, что даже не помнит имени Чубайса, который все время «рассказывает сказки», как кот-ученый.

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«Так вот, он теперь оказывается еще и оскорбляет женщин. Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик?», — сказал Фадеев.

При этом музыкальный деятель назвал Захарову своей «подругой».

Ранее сообщалось, что в Госдуме защитили Марию Захарову.