Фадеев вмешался в конфликт Захаровой и Чубайса
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев прокомментировал спор главы Роснано Анатолия Чубайса и официального представителя МИД России Марии Захаровой. Свое мнение он записал на видео и выложил его в инстаграме.
Он подчеркнул, что даже не помнит имени Чубайса, который все время «рассказывает сказки», как кот-ученый.
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«Так вот, он теперь оказывается еще и оскорбляет женщин. Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик?», — сказал Фадеев.
При этом музыкальный деятель назвал Захарову своей «подругой».