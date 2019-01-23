У Игоря Петренко родился пятый ребенок

У актера Игоря Петренко и его супруги Кристины Бродской родилась третья дочка — их третий общий ребенок.

Как сообщает издание «7 дней», мама и новорожденная чувствуют себя хорошо и 23 января должны выписаться из роддома.

Старшая дочь Петренко и Бродской София-Каролина родилась в 2014 году, в начале 2017 года родилась их вторая дочь. У актера также подрастают двое сыновей от брака с актрисой Екатериной Климовой — 12-летний Матвей и 10-летний Корней. Какое имя дали новорожденной малышке, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что актриса Мария Порошина стала мамой в пятый раз.