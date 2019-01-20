Кончаловский рассказал о тайном венчании с Высоцкой

Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о венчании в псковском соборе с супругой-актрисой Юлией Высоцкой, передает сайт kp.ru.

Кончаловский отказался вдаваться в подробности, но уточнил, что этот собор - исключительное место.

Венчание состоялось в Троицком соборе Псковского кремля.

Среди гостей собрался только узкий круг близких и друзей Кончаловского и Высоцкой, в частности брат Андрея Кончаловского — режиссер Никита Михалков. Прессу в храм не пустили.