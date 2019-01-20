Умер продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»

Венгерский кинопродюсер Эндрю Джордж Вайна умер в возрасте 74 лет, передает Hungary Today.

Отмечается, что он умер после продолжительной болезни в своем доме в Будапеште.

Вайна родился в Будапеште (Венгрия) и эмигрировал с родителями в США в 1956 году, в возрасте 12 лет.

В числе прочих Вайна спродюсировал фильмы «Рэмбо: Первая кровь» (1982), «Рэмбо: Первая кровь 2» (1985), «Рэмбо 3» (1988), «Крепкий орешек 3: Возмездие» (1995), «Терминатор 3: Восстание машин» (2003) и «Терминатор: Да придет спаситель» (2009).