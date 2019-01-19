Зеленский пообещал избавиться от бизнеса в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/817/12108817/RIAN_570964.HR-pic905-895x505-91231.jpg">

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время выйдет из числа владельцев кипрской компании, которая имеет бизнес-активы в России. Об этом сообщает «Украинская правда».

Ранее СМИ сообщили, что у Зеленского есть бизнес в России. Позднее сам Зеленский подчеркнул, что он не работает в России.

Реклама

Зеленский заявил изданию, что у него есть решение, которое «все снимает».

«Я понял, что я могу выйти не из этой компании, которая там (в России. — «Газета.Ru»), а из кипрской компании, которая является владельцем тех компаний. И все», — сказал кандидат в президенты.

Он отметил, что это решение было найдено «сегодня». Шоумен добавил, что в России продолжит работать компания Green films, которая является активом кипрской Green Family LTD — в ней в настоящее время Зеленский является совладельцем.