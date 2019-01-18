Зеленский отреагировал на информацию о его бизнесе в России

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Украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию СМИ о том, что он сохранил бизнес в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он не работает в России.

Он также добавил, что его коллектив и «Студия Квартала 95» тоже не работают на территории России.

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Однако, Зеленский отметил, что «Студия Квартал 95» торгует интеллектуальными правами в 21 стране, со всеми странами СНГ.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский сохранил бизнес в России.