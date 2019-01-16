«Обрит, чудовищно худой»: коллеги обеспокоены здоровьем Джигарханяна

Работники Театра Армена Джигарханяна не знают, куда пропал их 83-летний руководитель.

«Мы не знаем, где армяне прячут Армена Джигарханяна, мы его давно потеряли из вида. На работе он давно не появлялся. Скорее всего, конечно», — сказала сотрудница театра в беседе с изданием «Дни.ру».

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Известно, что заработную плату Джигарханян получает, а в декабре он появлялся в театре и испугал подчиненных своим внешним видом. «Обрит, уши торчком, чудовищно худой в костюме явно не по размеру. Причем костюм был черный, какой-то траурный, явно с чужого плеча», — поделились в театре.

Ранее бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская подала иск о возмещении моральной компенсации на 3 млн рублей в ответ на аналогичный иск от артиста.