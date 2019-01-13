Эксперт заявил об угрозе Зеленского Украине

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Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что избрание шоумена Владимира Зеленского президентом Украины может нести в себе угрозу. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, его опекает «очень опытный интриган».

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«Политический опыт говорит о том, что такие люди опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов», — сказал Погребинский.

Он добавил, что человек, который якобы стоит за Зеленским, может вести «двойную, тройную, четверную игру».

Ранее сообщалось, что шоумен и кандидат в президенты Украины Зеленский захватил офис в центре Киева.