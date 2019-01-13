Худрук «Сатирикона» назвал сроки его открытия после реконструкции

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин рассказал, что здание театра планируют сдать в эксплуатацию в декабре этого года. Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

По словам Райкина, в этом году театру исполнится 80 лет.

«Мы планируем открыть после реконструкции здание «Сатирикона» и выпустить в новом сезоне премьеру», — сказал Райкин.

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Уточняется, что этот спектакль станет вторым новым спектаклем театра в 2019 году.

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