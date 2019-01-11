«Мстители» спасут церемонию «Оскар»

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После того как актер Кевин Харт отказался вести церемонию «Оскар», представлять различные номинации будут разные знаменитости. В настоящее время организаторы стараются привлечь к участию актеров из «Мстителей» Marvel. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что в 2013 году некоторые актеры, задействованные во франшизе, уже участвовали в церемонии. Однако с тех пор их число увеличилось.

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По данным издания, продюсеры церемонии даже попросили некоторых из актеров не появляться на вручении «Золотого глобуса», чтобы их появление на «Оскаре» произвело больший эффект.

Ранее Кевин Харт снова ответил на вопрос о церемонии вручения «Оскара».