Дочь Дика Чейни ответила на его сравнение с сатаной

Член конгресса США от республиканской партии Лиз Чейни ответила на сравнение ее отца Дика с сатаной. Об этом сообщает TIME.

Такое сравнение сделал актер Кристиан Бэйл на вручении премии «Золотой глобус». Он сыграл роль Чейни в фильме «Власть» и поблагодарил «сатану» за то, что тот «вдохновил его».

«Сатана, вероятно, вдохновил его на это», — написала Лиз Чейни, опубликовав ссылку на материал о том, что Бэйла обвинили в непристойном поведении его мать и сестра. В 2008 году они заявляли, что артист угрожал им физическим насилием.