Шоу Зеленского на канале Коломойского стало лидером новогоднего ТВ на Украине

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Самой популярной программой 31 декабря на украинском телевидении стала программа «Вечерний Квартал» шоумена и кандидат в президенты Украины Владимира Зеленского на канале «1+1», сообщается на сайте студии «Квартал-95».

Рейтинг программы по аудитории от 18 до 54 лет в стране составил 11,8%, доля — 27,5%.

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Отмечается, что с учетом повтора, суммарный накопительный охват новогоднего выпуска программы составил 18,7 млн зрителей.

Ранее Зеленский заявил о том, что у него есть большое количество политических сторонников.