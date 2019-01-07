Кристиан Бейл назвал «сатаной» Дика Чейни на вручении «Золотого глобуса»

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Актер Кристиан Бейл назвал «сатаной» бывшего вице-президента США Дика Чейни во время вручения награды «Золотой глобус» за исполнение роли Чейни в фильме «Власть», передает Fox News.

«Спасибо тебе, сатана, что вдохновил меня на эту роль», — сказал Бейл.

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Он также пошутил, что теперь готов сыграть роль лидера большинства в сенате Митча Макконнелла.

Ранее была названа лучшая драма по версии «Золотого глобуса».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию церемонии.