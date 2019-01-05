Езду Верника по пешеходной зоне прокомментировали в МХТ

Пресс-атташе МХТ им. Чехова Мария Малкина прокомментировала инцидент с актером Игорем Верником, который проехал по Камергерскому переулку в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Малкиной, Верник не нарушил правила движения, так как у него, как и у всех артистов театра, есть разрешение на служебный въезд.

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«Он ехал на работу в свой театр на спектакль »№13D», имея официальный пропуск на въезд через служебный въезд в Камергерском переулке – единственный у театра», — подчеркнула пресс-атташе.

Ранее сам Верник объяснил проезд по пешеходной зоне в Москве.