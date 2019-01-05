Порошенко назвал лучший фильм 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко поделился в своем фейсбуке мнением о лучших фильмах прошлого года.

Украинский лидер подчеркнул, что в 2018 году у него не было достаточного количества времени, чтобы смотреть кино. Однако, отметил Порошенко, ему удалось увидеть несколько лент украинских и иностранных режиссеров, которые он хочет посоветовать.

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«Хочу отметить документальный фильм датского режиссера «Отдаленный лай собак», который вошел в шортлист «Оскара» — картину про наш Донбасс, про войну какой она есть», — написал Порошенко.

По словам Порошенко, эта картина «поразила весь мир», рассказывая о детской жизни «между уютом родного дома и артиллерийскими обстрелами».

Также он похвалил украинских режиссеров, выразив надежду, что кинематограф Украины ждет «яркое будущее».

Ранее глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире.